Mahmudiye\'nin Kurtuluşu Kutlandı

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mahmudiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü programına katıldı.

Mahmudiye Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Mahmudiye Kaymakamı Semanur Kalkan, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, ilçenin kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören Mahmudiye Kaymakamlığın ve Mahmudiye Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Çelen sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarının ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulmasının akabinde İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Başkan Ataç, "Bugün bu kutlamaları yapabiliyorsak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesindedir. Onları saygı ve minnetle anıyorum. Mahmudiyemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Tepebaşı Belediyesi halk oyunları ekibi gösterisini de izleyen Başkan Ataç daha sonra ilçeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR