Başkan Ataç'tan Tuzlukçu'ya geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı ziyaret ederek geçirdiği trafik kazasından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, yerel yöneticiler ile temasları devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Ekim ayında trafik kazası geçiren Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Buluşmada Başkan Ataç ve Başkan Akbuğa, belediyecilik çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Akbuğa ve beraberindeki yetkililer, Başkan Ataç'a belediye kütüphanesi ve gezici kütüphaneyi de tanıttı. Başkan Ataç'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Akbuğa kendisine teşekkür ederek Tepebaşı Belediyesi'nin de başarılı çalışmaları ile örnek bir belediye olduğunu ifade etti.

Başkan Ataç ise CHP'li yerel yönetimler arasındaki diyaloğun, belediyecilik çalışmalarına da olumlu yansıdığını vurguladı. - ESKİŞEHİR