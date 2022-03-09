Başkan Atay, kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Atay, kadınlarla bir araya geldi

09.03.2022 00:57
Başkan Atay, kadınlarla bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Zafer Mahallesi'nde bulunan Hanımevi'ni ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Zafer Mahallesi'nde bulunan Hanımevi'ni ziyaret etti. Kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Atay, kadınlara çiçek takdim etti.

Her fırsatta kadınlara yönelik projeler geliştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de kadınları yalnız bırakmadı. Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zafer Mahallesi'ndeki Hanımevi'ni ziyaret eden Başkan Atay, kadınlar ile bir araya geldi. 8 Mart'a özel söyleşi etkinliği gerçekleştiren Başkan Atay kadınlara seslenerek, "Hepinizin 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımız, çocuklarımız için, geleceğimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Görev sürem boyunca kadınlara ve çocuklara daha fazla hizmet etmek istiyorum. Kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşması için, güçlü olmaları için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün burada sizinle bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Efeler'de kadınlara bir gün değil 365 gün Kadınlar Günü" dedi. - AYDIN

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Kadınlar Günü, Emekçi, Efeler, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atay, kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika


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