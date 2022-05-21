Başkan Avcı'dan başarılı personellere ödül

Altıeylül Belediyesi 2021 yılı personel performans ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre dereceye giren personele Başkan Avcı tarafından ödülleri takdim edildi.

Altıeylül'de hayata geçirilen projeler ve yürütülen faaliyetler ile birlikte şehrin çehresi değişirken Altıeylül'de yaşayan vatandaşların da yaşam kalitesi aynı oranda yükselmeye devam ediyor ve yürüttükleri faaliyetlerin insan odaklı olması ise başarılarının gerçek sırrını ortaya koyuyor. Sadece şehirde yaşayan vatandaşların değil, o şehre hizmet eden insanların da mutlu olması her şeyden önde gelirken naif dokunuşlar ile mutluluk domino etkisi yaparak tüm şehri sarıyor. Her şeyden önce personelinin çalışma motivasyonunu yüksek tutmak için çabalayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, zaman zaman çeşitli etkinliler ve sürprizler ile de personelinin gönlünü almayı ihmal etmiyor.

Personel toplantıdan memnun ayrıldı

Mutlu bir şehri dizayn etmek için motive olmuş mutlu personel çalıştırmanın önemini çok iyi bilen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 2021 yılında düzenlediği personel performans ölçme ve değerlendirme sonuçları neticesinde dereceye giren personele ödüllerini takdim ederek personelini onore etti. Başta tüm personelin kendi mesai arkadaşlarını değerlendirdiği anketin ardından birim müdürleri ve başkan yardımcıları da kendi personelini çalışma performanslarını göz önünde bulundurarak değerlendirdi. Değerlendirme sonucu 10 üzerinden 9 ve üzeri puan alarak biriminde dereceye giren personel 2 bin bin 500 TL'lik ödülün sahibi olurken toplamda 20 personel ödüle layık görüldü. Ödül töreninin yanı sıra personeli ile çeşitli konularda da istişare yaparak onların çalışma performansını artırmak için fikir alışverişinde bulunan Başkan Avcı "Değerli mesai arkadaşlarımızla istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirerek performans ölçümü sonucu dereceye girenlere ödüllerini verdik. Altıeylül'ümüz için gece gündüz demeden gayret eden çalışma arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz" dedi. - BALIKESİR