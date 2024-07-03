Başkan Aydın: Ağaçlandırma çalışmalarına katkı vereceğiz - Son Dakika
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Yerel

Başkan Aydın: Ağaçlandırma çalışmalarına katkı vereceğiz

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yangında zarar gören yeşil alanın ağaçlandırılması için çalışmalara destek vereceklerini açıkladı.

03.07.2024 21:06  Güncelleme: 21:11
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Başkan Aydın: "Ağaçlandırma çalışmalarına katkı vereceğiz"

BURSA - Osmangazi Belediye Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısındaki sözlerine Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek başlayan Başkan Aydın, geçtiğimiz günlerde Yolçatı Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yeşil alanın yeniden ağaçlandırılması için yürütülecek çalışmalara katkı vereceklerini ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündem maddelerine geçilmeden önce, Osmangazi'yi her alanda çok daha iyi noktalara getirebilmek adına son bir ay içinde yapılan faaliyetler konusunda meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Meclisteki açılış konuşmasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşı aldığı galibiyete de değinen Başkan Aydın, "A Milli Futbol Takımımız, beklentilerin üzerinde bir maç ortaya koyarak önemli bir galibiyete imza attı. Millilerimiz çeyrek final biletini aldı. İnşallah yollarına galibiyetle devam ederler. Bu yolun sonu final olur" diye konuştu.

"Yangın bölgesine ulaşan ilk ekiplerden olduk"

Türkiye'nin birçok noktası ile birlikte Bursa'da da çıkan yangınlar hakkında da konuşan Başkan Aydın, "Yaz ayları geldiğinde maalesef ülkemizin en önemli gündemi yangınlar oluyor. Ne yazık ki yangınların büyük bölümü, insan kaynaklı nedenlerden dolayı çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Yolçatı Mahallesi'nde meydana gelen yangının da net bir şey olmamakla birlikte anız ya da çöp yakmaktan kaynaklı çıktığı düşünülüyor. Uludağ Üniversitesi'nin yaklaşık 200 hektarlık alanı maalesef ki kül oldu. Osmangazi Belediyesi olarak yangınların söndürülmesi için yürütülen çalışmalara gerek araçlarımızla gerekse ekiplerimizle destek verdik. Büyükorhan ilçesinde ve Yolçatı Mahallesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye ulaşan ilk ekiplerden olduk. AFAD daha bize ulaşmadan, bizler gelen ihbarlar üzerine ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Su tankerlerimiz ve iş makinelerimiz söndürme çalışmalarına destek verdik. Yangın bölgesine erken ulaşmak çok önemli. Şiddetli rüzgar ile yangın hızlı bir şekilde geniş alanlara yayılabiliyor. Eğer Yolçatı'daki yangına hızlı müdahale edilmeseydi, yangının kampüs alanına ve yurtlara sıçramasının önüne geçilemezdi" dedi.

"Ağaçlandırma çalışmalarına katkı vereceğiz"

Uludağ Üniversitesi'nde yangından etkilenen alanın ağaçlandırılması için yürütülecek çalışmalara destek vereceklerini ifade eden Başkan Aydın, "Sonbahar mevsiminde yangın bölgesinin ağaçlandırılması için çalışmalar başlatılacak. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de bu ağaçlandırma çalışmasına elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah, bölgeyi tekrardan yeşil haline dönüştüreceğiz. Bursamıza bir daha geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız" diye konuştu.

Konuşmaların ve aylık faaliyet sunumunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle meclis toplantısı sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aydın: Ağaçlandırma çalışmalarına katkı vereceğiz - Son Dakika

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