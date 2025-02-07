Başkan Aydın, Yeni Karaman Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Başkan Aydın, Yeni Karaman Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. Yeni Karaman Mahallesi'nde de esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Aydın, hizmet taleplerine en kısa sürede cevap vereceğini belirtti.

07.02.2025 22:53
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Başkan Aydın vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

BURSA - Osmangazi'yi mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yeni Karaman Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her hafta Cuma günleri bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaş ve esnafla bir araya gelen Başkan Aydın, ziyaret sırasında vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağının sözünü veriyor. Yeni Karaman meydanında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Aydın, burada vatandaşlarla sohbet etti. Aydın, Yeni Karaman Mahalle Muhtarı Seyfi Yurtaçan'ı makamında ziyaret ederek yapılması gereken hizmetlerle alakalı bilgi aldı. Ziyaret sırasında mahalle sakinleri Başkan Aydın'a büyük ilgi göstererek mahallelerine bu zamana kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Ziyaret sırasında vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek not alıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini en kısa sürede yerine getirmek için çalışmalarımıza başlıyoruz. Bizim işimiz vatandaşa hizmet etmek. Onlar mutlu olursa biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Başkan Aydın'ın kendilerine her zaman destek olduğunu ifade eden Yeni Karaman Mahalle Muhtarı Seyfi Yurtaçan da, "Başkanımız her zaman olduğu gibi bugünde mahallemizi ziyaret ederek bizlerle birlikte oldu. Mahallemizin sorunlarıyla yakından ilgileniyor ve anında çözüm buluyor. Vermiş olduğu hizmetlerden çok memnunuz, kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aydın, Yeni Karaman Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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