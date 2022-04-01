Başkan Ayşe Çakmak, şehit muhtarın ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, şehit muhtar İbrahim İnco'nun ailesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 2016 yılında PKK terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sarıören Mahalle muhtarı İbrahim İnco'nun ailesini yaşadığı evi ziyaret etti. Şehit muhtarın eşi Hüsna İnco ile bir araya gelen Çakmak, bir süre sohbet ettiği ailenin taleplerini dinledi. Şehit muhtara rahmet dileyen Başkan Ayşe Çakmak, misafirperverliğinden dolayı Hüsna İnco'ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüsna İnco, Başkan Ayşe Çakmak'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA