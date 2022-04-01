Başkan Ayşe Çakmak, şehit muhtarın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ayşe Çakmak, şehit muhtarın ailesini ziyaret etti

01.04.2022 09:50
Başkan Ayşe Çakmak, şehit muhtarın ailesini ziyaret etti

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, şehit muhtar İbrahim İnco'nun ailesini ziyaret etti.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, şehit muhtar İbrahim İnco'nun ailesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 2016 yılında PKK terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sarıören Mahalle muhtarı İbrahim İnco'nun ailesini yaşadığı evi ziyaret etti. Şehit muhtarın eşi Hüsna İnco ile bir araya gelen Çakmak, bir süre sohbet ettiği ailenin taleplerini dinledi. Şehit muhtara rahmet dileyen Başkan Ayşe Çakmak, misafirperverliğinden dolayı Hüsna İnco'ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüsna İnco, Başkan Ayşe Çakmak'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Başkan Ayşe Çakmak, şehit muhtarın ailesini ziyaret etti
Başkan Ayşe Çakmak, şehit muhtarın ailesini ziyaret etti

YORUMLAR
500
Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'tan şehit ailesine ziyaret Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'tan şehit ailesine ziyaret Başkan Ayşe Çakmak: 'Şehrimizi hep birlikte yönetiyoruz' Başkan Ayşe Çakmak: 'Şehrimizi hep birlikte yönetiyoruz'

Ayşe Çakmak, Siverek, Şehit, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ayşe Çakmak, şehit muhtarın ailesini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
09:46 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Tansu Çiller' çıkışı: Beyhude arayışlar!
09:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda neler oldu? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşti?
09:33 Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yurtdışına kaçtı iddiası
09:30 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi?
09:26 Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü
09:02 Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı
09:01 Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor
08:58 Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 09:56:19. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ayşe Çakmak, şehit muhtarın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement