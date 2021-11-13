Başkan Bakkalcıoğlu Cumartesi faslına katıldı - Son Dakika

Başkan Bakkalcıoğlu Cumartesi faslına katıldı
13.11.2021 15:28
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kanarya Çay Ocağı'nda her hafta düzenli olarak yapılan Türk Halk Müziği Fasıl programına katılarak türkülere eşlik etti.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kanarya Çay Ocağı'nda her hafta düzenli olarak yapılan Türk Halk Müziği Fasıl programına katılarak türkülere eşlik etti.
Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Koro şefi ve bağlama ustası Mehmet Uysal'ın yönetiminde gerçekleştirilen program yoğun ilgi görüyor. Hafta sonları vatandaşların stres attığı ve türkülerle coştuğu fasıl programının izleyenleri de hiç eksilmiyor. Programa Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte konuk olan Başkan Bakkalcıoğlu'da sazlı sözlü sohbete ortak oldu. Sıcak ve samimi sohbetlerin yapıldığı programda türkülere de eşlik eden Başkan Bakkalcıoğlu böyle güzel etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu. - BİLECİK
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