Başkan Balaban ve çevreciler 2 buçuk ton çöp topladı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Balaban ve çevreciler 2 buçuk ton çöp topladı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban tarafından başlatılan 'Temiz Yunusemre, Temiz Çevre' Kampanyasının bu haftaki durağı Akmescit Mahallesi oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın da katıldığı etkinlikte 2 buçuk ton çöp toplandı. Etkinliğin 5 yıl boyunca her cumartesi günü devam edeceği öğrenildi.

25.05.2024 20:47
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Başkan Balaban ve çevreciler 2 buçuk ton çöp topladı

MANİSA - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban tarafından başlatılan 'Temiz Yunusemre, Temiz Çevre' Kampanyasının bu haftaki durağı Akmescit Mahallesi oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın da katıldığı etkinlikte 2 buçuk ton çöp toplandı. Etkinliğin 5 yıl boyunca her cumartesi günü devam edeceği öğrenildi.

Yunusemre Belediyesi'nin başlattığı temizlik seferberliği Akmescit Mahallesi ile sürdü. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Akmescit Mahalle Muhtarı Hayriye Karan, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, çevre gönüllüleri ve belediye çalışanlarının katıldığı etkinlikte 2 buçuk ton çöp toplandı. Bu etkinliğin her hafta devam edeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yaptığı açıklamada özellikle Haydar Deresi'nin etrafındaki kirliliğe dikkat çekti.

"Temiz Yunusemre, temiz çevre"

Başkan Balaban yaptığı açıklamada, "Temiz Yunusemre, Temiz Çevre Kampanyamızın bu hafta Akmescit mahallemizde gerçekleştirdik. Etkinliğimizde Akmescit'in temiz bir mahalle olduğunu gördük ve bundan büyük mutluluk duyduk. Ama Haydar Deresi dere olmaktan çıkarak çöp deresi haline dönüşmüş. Arkadaşlarımızla birlikte buradaki çöpleri topladık. Ancak bundan sonra vatandaşlarımız derenin temizliği konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyor. Bu hafta da yaklaşık 2,5 ton çöp topladık. Halkımızda temiz Yunusemre, temiz çevre bilinci oluşturmak için bu etkinliklerimiz devam edecek. Her hafta sonun düzenlediğimiz çevre temizliği etkinliğimize tüm halkımızı ve sivil toplum örgütlerimizi de davet ediyorum. Bu hafta etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik sırasında vatandaştan yoğun ilgili gören Başkan Balaban daha sonra Akmescit Mahalle Muhtarı Hayriye Karan'dan mahallenin sorunlarını dinledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Balaban ve çevreciler 2 buçuk ton çöp topladı - Son Dakika

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