Başkan Baydilli'den kadın personele kadınlar günü jesti - Son Dakika
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Başkan Baydilli'den kadın personele kadınlar günü jesti

08.03.2022 16:34
Başkan Baydilli'den kadın personele kadınlar günü jesti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediye çalışanı kadın personelle bir araya gelerek kadınlar gününü kutladıKaraköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kurumda çalışan kadın personeli unutmayarak bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediye çalışanı kadın personelle bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kurumda çalışan kadın personeli unutmayarak bir araya geldi. Kızıyla birlikte gerçekleştirilen etkinliğe katılan Başkan Baydilli kadın çalışanların tek tek yanına giderek kadınlar gününü kutladı.

Karaköprü Belediyesi kültür merkezinde yapılan programda kurumda çalışan kadın personel ile buluşup hem sohbet eden hem de kadınlar gününü kutlayan Başkan Baydilli, kadınların sadece bir gün anılmasının yanlış olduğuna değinerek kadınların annelikte ve hayatın her alanında fedakarlıklarından bahsetti.

Başkan Baydilli İslam dininde de kadınlara büyük önem atfedildiğini hatırlatarak, "Dinimizde de kadınların ve annenin ayaklarının altına cennet serilecek kadar önemi vardır. Gerek eş gerek evlat gerekse kardeş olarak hanımların değerini, toplumdaki yerini her zaman bilmeli ve saygımızı sunmalıyız. Kadınların eğitimle kendilerini geliştirip önemli konumlara gelmesinin toplumun şekillenmesinde de önemli etkileri olacaktır. Kadın her zaman annedir, toparlayandır, düzenleyen ve merhamete sahip olandır. Biz de kurumumuzda çalışan kadın personelimizle gurur duyuyoruz ve çok şeyler öğreniyoruz" diye konuştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, günün anısına kadın personele karanfil ve hediye dağıtımı gerçekleştirerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

Başkan Baydilli'den kadın personele kadınlar günü jesti
Başkan Baydilli'den kadın personele kadınlar günü jesti
Başkan Baydilli'den kadın personele kadınlar günü jesti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Baydilli'den kadın personele kadınlar günü jesti - Son Dakika


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