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Başkan Beyoğlu esnafı ziyaret etti, devam eden spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Başkan Beyoğlu esnafı ziyaret etti, devam eden spor yatırımlarını inceledi

12.01.2022 16:12
Başkan Beyoğlu esnafı ziyaret etti, devam eden spor yatırımlarını inceledi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan restorasyon çalışmalarının ardında modern görüntü kazanan Sakarya Caddesi'ni gezdi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan restorasyon çalışmalarının ardında modern görüntü kazanan Sakarya Caddesi'ni gezdi. Esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Beyoğlu, istişarelerde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son 33 ayda yaptıkları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projelerle ilçenin çehresini değiştirdiklerini dile getirerek kış mevsimi nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Yapılan çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarıyla Diyarbakır'ın önemli ticaret merkezi haline gelen Sakarya Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek caddenin daha düzenli hale gelmesi için fikir alışverişinde bulunan Başkan Beyoğlu, 'Daha önce buradan geçemiyorduk. Her taraf çukur içindeydi, cadde dardı. Şimdi çok güzel olmuş. Gururla alış verişe geliyoruz' diyen vatandaşlarla sohbet ederek caddenin daha da modern hale getirileceğinin mesajını verdi.

"Bağlar'ı ideal bir spor merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz"

Başkan Beyoğlu, Bağcılar Mahallesi'nde belediyenin imkanlarıyla yapımına devam edilen spor yatırımlarını da inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alarak talimatlar veren Başkan Beyoğlu, projelerin tamamlanmasıyla Bağlar'ın gençler için sporda ideal bir merkez haline geleceğini kaydetti. Beyoğlu, "Hizmetin mazereti olmaz. Biz, her koşulda projelerimizi devam ettirerek, Bağlar halkına güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. Gençlerimiz için spor alanları oluşturmaya gayret ediyoruz. İlçemizin birçok yerinde bu anlamda devam eden çalışmalarımız var. Bu kutlu görevi yaparken milletimizin kalbinde dualarla yer edinmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu esnafı ziyaret etti, devam eden spor yatırımlarını inceledi
Başkan Beyoğlu esnafı ziyaret etti, devam eden spor yatırımlarını inceledi

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Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Beyoğlu esnafı ziyaret etti, devam eden spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Beyoğlu esnafı ziyaret etti, devam eden spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika
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