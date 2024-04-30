Başkan Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Yerel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla işçi ve emekçi kardeşlerimizin yalnızca 1 Mayıs'ta değil her zaman yanlarındayız. Bu duygu ve düşüncelerle işsizliğin son bulduğu, çalışanların emeklerinin karşılığını aldığı, emeğin sömürülmediği, haksızlıkların yaşanmadığı, barış ve huzur dolu, daha aydınlık, daha demokratik günlerde bayram tadında nice 1 Mayıs'lar kutlamanızı dilerim" dedi.

Başkan Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı bir mesajla kutladı. Başkan Böcek'in mesajı şöyle:

"Emeğin, emekçinin, alın terinin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum. Başta çalışma arkadaşlarım olma üzere alın teri, emek ve özveriyle hayata ve yaşamımıza kattığınız değer için hepinize minnettarız. İşçi kardeşlerimizin hak arayışlarının örgütlü mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs; demokrasi, barış ve kardeşlik adına birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Üreten, çalışan, emek veren, fedakarlık gösteren ve alın teri döken tüm işçi ve emekçilerin bayramıdır 1 Mayıs. Emeğin ve emekçilerin üzerindeki baskıların son bulması, hak edenin hak ettiği değeri görmesi, sendikal hakların engellenmek yerine geliştirilmesi, 1 Mayıs'ın meydanlarda, el ele halaylarla türkülerle coşku içinde, bir bayram havasında kutlanması en büyük dileğimdir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimle birlikte Antalyalı hemşehrilerimize ve kentimize hizmet için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken en büyük destekçim olan değerli çalışma arkadaşlarımın her zaman yanındayım. Emeğe ve emekçiye saygıyı ilke edinen anlayışımızla emekçimizin alnındaki ter kurumadan haklarını vermenin, maaşlarına yüksek oranda zam yaparak enflasyona ezdirmemenin, onlar için huzur ve güven içerisinde bir çalışma ortamını sağlamanın, sendikal haklarını desteklemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki emek en kutsal değerdir. Emeğin ve emekçinin karşısında hiçbir güç duramaz. Yol arkadaşlarımla beraber birbirimizden aldığımız güç ve enerjiyle Antalya'mıza en güzel hizmetleri kazandırmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla işçi ve emekçi kardeşlerimizin yalnızca 1 Mayıs'ta değil her zaman yanlarındayız. Bu duygu ve düşüncelerle işsizliğin son bulduğu, çalışanların emeklerinin karşılığını aldığı, emeğin sömürülmediği, haksızlıkların yaşanmadığı, barış ve huzur dolu, daha aydınlık, daha demokratik günlerde bayram tadında nice 1 Mayıs'lar kutlamanızı dilerim."