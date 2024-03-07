Başkan Böcek, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nu ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nu vatandaşların talebiyle tekrar halka kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Böcek, "Bu atıl alanı mezbelelikten kurtardık. Halkın isteğini yerine getirdik" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Böcek, Işıklar ve Atatürk Caddeleri üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Yol üzerinde karşılaştığı her vatandaşla tokalaşıp, büyüklerin elini öpen Başkan Böcek, çocuk ve gençlerle de öz çekim yaptı. Esnaf ve halkın yakın ilgi ve sevgi gösterdiği Başkan Böcek, dönemi içerisinde halka kazandırdığı Atatürk Kapalı Spor Salonu'nu da gezdi.
BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR
Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, Başkan Böcek'e Atatürk Kapalı Spor Salonu'nu mahallesine ve halka yeniden kazandırdığı için teşekkür etti. Muhtar Ay, "Spor salonu daha önceki dönem müze olarak planlanmıştı. Burada herkesin anıları var. Muhittin Başkan göreve gelince bizi çağırıp halkın isteğinin ne olduğunu sordu. Başkanım halk kapalı spor salonu olarak burayı istiyor dedik. Başkanımız bizi kırmadı. Halk da bunun hakkında imza verdi. Tabanları ve tavanları atıl vaziyetteydi. Çevresi de çok kötüydü. Sağ olsun Muhittin Başkanımız burayı bize kazandırdı mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.
"HALKIN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİK"
Başkan Böcek de göreve geldiğinde kamu yararı olan bütün projelere devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın talebi burasının Atatürk Kapalı Spor Salonu olması şeklindeydi. Burası mezbelelik, atıl bir yerdi. Yaklaşık 40 milyon TL yatırdık. Seçimi kazanırsak buralara şunu yapacağız diyen arkadaşlar yanılıyorlar. Burada oturan vatandaşlarımıza, muhtarımıza sorsalar daha iyi olurdu. Oy devşireceğim diye yanlış kelimeler etmek son derece yakışıksız olur. O anlamda biz burada doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın talebini, imzasını görmemezlikten gelemezdik. Bu anlamda burayı eski misyonuna uygun hale getiren biziz. Bundan sonra da halkımızın talebi doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Başkan Böcek, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?