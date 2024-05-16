Başkan Bozbey'den Onkoloji Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Başkan Bozbey'den Onkoloji Hastanesi'ne ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Kanser Haftası' ve 'Hemşireler Haftası' sebebiyle Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde hasta ve hemşireleri ziyaret etti.

16.05.2024 20:40
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Başkan Bozbey'den Onkoloji Hastanesi'ne ziyaret

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Kanser Haftası' ve 'Hemşireler Haftası' sebebiyle Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde hasta ve hemşireleri ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde ilk olarak Başhekim vekili Fatma Betül Orhan ve hastane yönetimiyle bir araya geldi. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte doktorları ve hemşireleri ziyaret eden Başkan Bozbey, sağlık çalışanlarının 'Hemşireler Haftası'nı tebrik etti. Daha sonra tedavi gören hastalarla ve hasta yakınlarıyla buluşan Başkan Bozbey, tedavi süreçleri hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Tedavi gören hastaların, sağlık çalışanlarından memnun olduğunu görmek bizleri sevindirdi. İnşallah hepsi kısa zamanda eski sağlığına kavuşacaktır. Hastanede görevli arkadaşları da yürekten kutluyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sağlık sektöründe çalışan tüm güzel insanlara selam olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey'den Onkoloji Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika

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