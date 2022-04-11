Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

11.04.2022 11:14
Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, iftar sofrasında şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, iftar sofrasında şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Bozdoğan, "Bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde dimdik ayaktadır" dedi.

Tarsus Belediyesinin ev sahipliğinde belediye tesislerinde şehit ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına; şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin yanı sıra Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kürşat Can ve protokol üyeleri katıldı.

İftara katılan şehit yakını ve gaziler, ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açtı. Başkan Bozdoğan, tüm masaları selamlayarak, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilendi.

"Bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde dimdik ayaktadır"

Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, "Bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde dimdik ayaktadır. Belki karşımıza geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemize saldıracak, cumhuriyetimizi yok etmeye çalışacak insanlar çıkacaktır. Ama bu ülkenin güzel evlatları, gerektiğinde şehit olacak, gerektiğinde gazi olacak. Bizler hem ailelerini hem evlatlarını en değerlimiz olarak görüp her daim yüreğimize basacağız. Bugün aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldik. Her biri bizim için birer emanet" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu
Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu
Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu
Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu
Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika


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