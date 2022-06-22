Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
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Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti

22.06.2022 11:07
Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ilçe genelinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı vatandaşların teşekkür ziyaretleri devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ilçe genelinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı vatandaşların teşekkür ziyaretleri devam ediyor.

İnönü Aşağıkuzfındık Mahalle halkından İsmail Karanfil, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Aşağıkuzfındık Mahallesine yapılan hizmet ve katkılardan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İnönü Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla İsmail Karanfil'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

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