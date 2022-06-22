Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti

İnönü Aşağıkuzfındık Mahalle halkından İsmail Karanfil, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Aşağıkuzfındık Mahallesine yapılan hizmet ve katkılardan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt 'a ilçe genelinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı vatandaşların teşekkür ziyaretleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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