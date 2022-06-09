Başkan Büyükakın: "Satın almayın sahiplenin" - Son Dakika
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Başkan Büyükakın: "Satın almayın sahiplenin"

09.06.2022 12:48
Başkan Büyükakın: "Satın almayın sahiplenin"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Vatandaşlarımızdan satın almadan bizim merkezlerimizden sahiplenmesini istiyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Vatandaşlarımızdan satın almadan bizim merkezlerimizden sahiplenmesini istiyoruz. Aslında net bir mesajımız var, satın alma sahiplen" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Başkan Büyükakın, Patilik projesi başta olmak üzere, ilçelerde yapılacak yeni çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi aktardı. Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası olarak bilinen Patilik merkezinde cerrahi müdahalelerin öneminden bahseden Büyükakın, "Tabi biz şunu çok iyi biliyoruz. Sevginin olduğu her yer yuvadır. Vatandaşlarımızdan satın almadan bizim merkezlerimizden sahiplenmesini istiyoruz. Aslında net bir mesajımız var, satın alma sahiplen. Tabi bir de şunu ifade etmem lazım. Bizim sokak hayvanları için hayata geçirdiğimiz barınağımız çok özel ve güzel işlere imza atıyor. 2008 yılından bu yana barınağımızdan 15 bin 933 sokak hayvanını sahiplendirdik" dedi.

"15 bin 933 sokak hayvanını sahiplendirdik"

Kısırlaştırma ile sokaklardaki hayvan sayısının azalması, böylelikle sokak hayvanlarına yönelik şikayetlerin asgari düzeye indirilmesi amacı başta olmak üzere birçok konunun titizlikle takip edildiğini belirten Büyükakın, "Çalışma arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcayarak bu konuların üzerine hassasiyetle eğiliyoruz. Sokak hayvanlarımıza dönük modern tedavi tekniklerinin yanı sıra sahiplendirmeye önem veriyoruz. Kısırlaştırma çalışmalarıyla da hayvan popülasyonlarını da kontrol etme çabamız devam ediyor. 2008 yılından bu yana Kandıra yolundaki barınağımızdan 15 bin 933 sokak hayvanını sahiplendirdik" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın: Satın almayın sahiplenin
Başkan Büyükakın: Satın almayın sahiplenin

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Marmara Belediyeler Birliği, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın: 'Satın almayın sahiplenin' - Son Dakika

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