Başkan Büyükgöz Pelitli Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükgöz Pelitli Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Başkan Büyükgöz Pelitli Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelerek, bölgedeki hizmet ve çalışmaları değerlendirdi.

21.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Pelitli Mahallesi sakinlerine konuk oldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Pelitli Mahallesi'nde bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştiren Başkan Zinnur Büyükgöz'ün ilk durağı Mahalle Muhtarı Fuat Atabey oldu. Belediye başkan yardımcıları Mahmut Yandık, Şerif Canpolat ve teknik birim müdürlerinin de kendisine eşlik etti.

Başkan Büyükgöz, "Pelitli Mahalle Muhtarımız Fuat Atabey'i ziyaret ederek mahallemizle ilgili hizmet ve çalışmalarımızı konuştuk. Muhtarımıza nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Muhtar Atabey'in ardından mahalle sakinlerinden Limat Yaşin'e konuk olan Büyükgöz, "Pelitli Mahallemizde yaşayan Limat Yaşin ablamızı ziyaret ederek hal ve hatırını sorduk. Nazik ev sahipliği ve hayır duaları için kıymetli büyüğümüze teşekkür ediyorum" dedi. Pelitli sakini Limat Teyze'nin hayır duasını alan Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle esnaflarını dükkanlarında ziyaret ederek hayırlı işler temennilerini iletti. Damgatepe Mesire alanındaki incelemelerinin ardından Pelitli Mezarlığında sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "İhtiyaçlar doğrultusunda genişletme çalışması başlattığımız Pelitli Mezarlığı 1. Etap'ta incelemelerde bulunduk" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Zinnur Büyükgöz, Yerel Haberler, Politika, Pelitli, Yerel, Yaşam, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükgöz Pelitli Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:42 Solana SOL fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi Solana (SOL) fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi?
17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:38 İki belediye başkanı İYİ Parti’den istifa etti İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti
17:38 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den ayrılma kararı aldı Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı
17:23 Büyük Birlik Partisi, Suriye’ye heyet gönderiyor Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 13:11:05. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükgöz Pelitli Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.