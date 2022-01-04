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Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti

04.01.2022 12:45
Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği anlayışıyla şehrin her köşesinde vatandaşla buluşurken, 2021 yılında 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği anlayışıyla şehrin her köşesinde vatandaşla buluşurken, 2021 yılında 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti. Büyükkılıç, 16 ilçede 714 muhtar ile tek tek görüşerek, taleplerini ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta ilçeleri ziyaret ederek ilçe başkanları ve muhtarlarla bir araya gelen, önerileri ve talepleri yerinde dinleyerek tespitlerde bulunan Başkan Büyükkılıç, 2021 yılı Ocak ayından yılsonuna kadar 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti. Hiçbir ilçeyi diğerinden ayırmadan, ötekileştirmeden 16 ilçe belediye başkanlarıyla uyum kültürü ve ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde çalışan ve her ilçeye tüm imkanları seferber ederek hizmet götürmek için gayret gösteren Büyükkılıç, 2021 yılında da koltuğunda oturmadı ve yıl içerisinde 16 ilçeye sık sık ziyaretler gerçekleştirerek, ilçe sakinleri ile kucaklaştı. İlçelerde vatandaşlarla kucaklaşan Büyükkılıç, birçok zenginliği bünyesinde barındıran ilçelerde ilçe sakinleri ile buluşarak talepleri yerinde dinledi. 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirmek, 2022 yılında yapılacak yatırımları görüşmek üzere 16 ilçede 714 mahalle muhtarı ile görüşen Başkan Büyükkılıç, muhtarların taleplerini hem sözlü hem de yazılı olarak aldı. Seçildiği günden itibaren 16 ilçeyi sürekli ziyaret eden ve vatandaşların bağrına bastığı Büyükkılıç, 2021 yılında ziyaret ettiği her ilçede hem belediye başkanlarının, hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinledi. Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek, ilçelerde gönül almanın yanı sıra birçok kurumu da tek tek ziyaret ederek istişare etmeyi ihmal etmedi. Kayseri'nin her köşesini daha iyi noktalara taşıma gayretinde olan Başkan Büyükkılıç, gerek ilçelerdeki sosyal konular, gerek kırsal ve tarımsal hizmetler olmak üzere 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam ediyor. Gittiği her ilçe de vatandaşların yoğun ilgisi ve sıcak karşılamasıyla ağırlanan Büyükkılıç, her ilçenin, her mahallenin taleplerinin yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak var güçleriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükkılıç, 16 ilçede birlik, beraberlik ve dayanışmanın bereketini yaşadıklarını ifade ederek, "Ekibimizle, mesai arkadaşlarımızla, altyapı kuruluşlarımızla el ele gönül gönüle bu güzel insanların istedikleri ne varsa yapma yönünde gayret gösteriyoruz. Yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın takipçisi olacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti

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Memduh Büyükkılıç, Hisarcık, Kayseri, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti - Son Dakika


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