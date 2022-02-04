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Başkan Büyükkılıç'a Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den pankartlı teşekkür - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'a Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den pankartlı teşekkür

04.02.2022 15:15
Başkan Büyükkılıç'a Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den pankartlı teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm ilçe belediyelerinde yatırım ve projelerini sürdürürken, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Başkan Büyükkılıç'a ilçeye yapılan tüm hizmetlerden dolayı astırdığı pankartlarla teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm ilçe belediyelerinde yatırım ve projelerini sürdürürken, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Başkan Büyükkılıç'a ilçeye yapılan tüm hizmetlerden dolayı astırdığı pankartlarla teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında 16 ilçeye 80 kez ziyaret gerçekleştiren ve ilçelerde belediye başkanları ile birlikte 714 muhtar ile tek tek görüşerek taleplerini dinledi. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Tomarza'da da altyapı, yol, sosyal belediyecilik alanları gibi birçok konuda yatırım gerçekleştirildi. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçeye yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı, pankartlarla Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Şahin, ilçede bulunan üst geçitlere astırdığı pankartlarda, "Tomarza'mıza vermiş olduğu desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a Tomarza'mız adına teşekkür ederim" ifadeleriyle Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'a Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den pankartlı teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den pankartlı teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den pankartlı teşekkür
Başkan Büyükkılıç'a Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den pankartlı teşekkür

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Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yatırım, Tomarza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den pankartlı teşekkür - Son Dakika


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