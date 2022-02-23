Başkan Büyükkılıç'a vergi haftası ziyareti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'a vergi haftası ziyareti

23.02.2022 00:57
Başkan Büyükkılıç'a vergi haftası ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 33. Vergi Haftası kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 33. Vergi Haftası kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve beraberindeki heyeti kabul etti. Demirci, hizmet binasının çevre düzenlemesi ve bahçesinin asfaltlanması konusundaki katkılarından dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve heyeti ile birlikte 33. Vergi Haftası kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette 33. Vergi Haftası'nı kutlayan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlık görevleri arasında yer alan verginin, devleti ve kurumları ayakta tuttuğunu da anımsatarak, şöyle konuştu:

"Elbette devletimizi, kurumlarımızı ayakta tutan vergi ama verginin de makul olanı, tahsil edilebileni diye hep bize vurgularlardı. O anlayış içerisinde elbette gerekli çalışmalar yapılıyor. Bir vatandaş olarak vergi verme bilinci içerisinde hepimizin hareket etmesi gerektiğini ve görevini yapması gerektiğini de kamu kurumunun başında bulunan bir başkan olarak hatırlatmak istiyorum. Bu vergilerin bizlere, sonuçta hizmet olarak, mutluluğumuz için şehrimizin, ülkemizin, insanlarımızın konforu için harcandığının da çok şükür bilincindeyiz."

Başkan Büyükkılıç, kamu kuruluşlarıyla dayanışmanın Kayseri'de en güzel örneklerini sergilediklerini de sözlerine ekledi. Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci de, kamu kurumlarına destek ve katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "33. Vergi Haftamız kutlu olsun. Değerli belediye başkanımıza kamu kurumlarıyla yaptığı güzel ittifaklardan dolayı, katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim de vergi dairemizin bahçesine güzel bir asfaltlama yapıldı. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli başkanım sağ olsun, var olsun. Vergilerini zamanında ödeyerek ekonomimize, istihdamımıza katkı yapan tüm mükelleflerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a vergi haftası ziyareti - Son Dakika


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