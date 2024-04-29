Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları ve Meclis Üyelerini Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları ve Meclis Üyelerini Ağırladı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları ve Meclis Üyelerini Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, 16 ilçe kadın kolları başkanı ve AK Partili kadın yeni meclis üyelerini misafir etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın kollarının teşkilattaki önemine vurgu yaptı ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

29.04.2024 15:57  Güncelleme: 16:04
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, 16 ilçe kadın kolları başkanı ve AK Partili kadın yeni meclis üyelerini misafir etti.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve yönetimi ile 16 ilçe kadın kolları başkanı ve AK Partili kadın yeni meclis üyeleri, 2024 Yerel Seçimleri sonrası milletin iradesi ile yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Samimiyetle hep söylüyoruz, kadın kollarımızın teşkilatımızdaki yeri ayrı, fonksiyonel olarak gençlik kollarımızın da yeri ayrı. Herkes gayret içerisinde çalışmalarını sürdürdü" dedi. İradeye saygı duyduklarını belirten Büyükkılıç, "Daha fazla çalışacağız, daha fazla gayret göstereceğiz. Bizim felsefemizde bir seçim biter, hemen ertesi gün seçim varmış gibi çalışmalar devam eder. 16 ilçemizi de ayrıştırmadan bağrımıza basacağız" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, kadınlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her bir ilçemizin tüm kardeşlerimize, siz hanımefendilere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah gayretinizi arttırsın, evinizden, işinizden fedakarlık yaparak teşkilatımızda emek veren canlarımız, kardeşlerimizsiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ise kadın kolları üyeleri ile birlikte Başkan Büyükkılıç'a gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde, "Yeni döneminiz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hayırlı, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Tabi ki sizler bizim her daim yanımızda, arkamızda oldunuz. Biz de sizlerin yanınızdayız her zaman. Seçim bitti yeni seçime biz başladık. Daha güzel hizmetlerle Rabbim buluştursun. Daha güzel hizmetler yapacağınıza biz inanıyoruz. Kayseri yüzyılında yine sizlerle inşallah bu 5 yılda beraber hizmetler edeceğiz. Rabbim utandırmasın. Güzel hizmetlere imza atmayı nasip eylesin" diyerek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Kadınlarla sıcak ve samimi sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, günün anısın hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları ve Meclis Üyelerini Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları ve Meclis Üyelerini Ağırladı - Son Dakika
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