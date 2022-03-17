Başkan Büyükkılıç: "Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz"

17.03.2022 11:19
Başkan Büyükkılıç: "Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, ilçeye yönelik yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, ilçeye yönelik yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan kent merkezindeki çalışmalarını hassasiyetle sürdürürken, diğer yandan ilçeleri, eksikliklerini tespit etmek ve gidermek amacıyla, sık sık ziyaret ediyor. Sarıoğlan ilçesinde, 2 milyon 475 bin TL maliyetli 150 ton azkan cinsi nohut tohumu dağıtım törenine katılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra cumhur ittifakı ilçe başkanlarını ziyaret etti, ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi. Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Cerit ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Ardıç'ı ziyaret ederek, ilçeye yönelik yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, ayrıca esnaflara da hayırlı, bereketli işler diledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, "Sarıoğlan'ımıza hizmetlerimiz devam edecek. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç'a Sarıoğlan ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz
Başkan Büyükkılıç: Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz
Başkan Büyükkılıç: Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz
Başkan Büyükkılıç: Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz

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Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan, Hisarcık, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz" - Son Dakika
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