Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'i makamında ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'i makamında ağırladı

Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin\'i makamında ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'i makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanlarıyla sürekli istişare görüşmeleri yaparak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

31.07.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'i makamında ağırladı.

Kent merkezinin yanı sıra 16 ilçeyi birbirinden ayırt etmeden, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda ilçe belediye başkanlarıyla sürekli istişare görüşmeleri yapıyor. Cumhur İttifakı ortaklarından Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri ve her zamanki samimiyeti için başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Tüm Bünyanlılara selamlarını ileten Büyükkılıç, "Bu güzel ziyaret vesilesiyle Bünyanlı hemşehrilerimize selam eder, başkanımıza çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 16 ilçeyi birbirinden ayırt etmeden, birlik ve beraberlik içerisinde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Sıcak ve samimi geçen ziyarette Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ilçeye yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'i makamında ağırladı - Son Dakika

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