Başkan Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar\'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret ederek, yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirilmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Develi'mize yakışanı yapacağız. Kendi ayakları üstünde duracak bir Develi vaat ediyoruz" dedi.
İlçe ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden Başkan Büyükkılıç, gittiği her ilçede olduğu gibi ata toprağı Develi ilçesinde de vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçenin geleceği için yapılacak çalışmalar ve projelere dair değerlendirmede bulundu. Develi Belediyesi'nin önünde çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, Develi'nin her zaman Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu ifade ederek, "Develi'miz her zaman Cumhur'un kalesi olmuştur. Olmaya da Allah'ın izniyle devam edecektir. Bundan önceki dönemde yaptığımız tam 1 buçuk milyarlık yatırımın ilavesi olarak, önümüzdeki dönemde de çalışacağız" dedi.Develi'ye hizmetlerin devam edeceğini belirten Büyükkılıç, "İnşallah Develi'mizin kendi ayaklarının üzerinde duran burada yatırımlarıyla organize sanayisiyle ile sanayi alanındaki çalışmalarıyla, meydan projesiyle, terminal projesiyle, doğalgaz konusunda yaptıklarımızı tamamlayarak yeni dönemde mahallelerimizde doğalgazı getirme gayretiyle, altyapıda elektrik şirketimizle, KASKİ'mizle, Kayserigaz'ımızla, fen işlerimizle çalışmalar yapacağız. Bakın bunlar dile kolay. 400 bin ton buraya asfalt dökülmüş. Bunlar duyulmamış rakamlar. Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.
"Develi Bizi Sever, Biz de Develi'mizi Severiz"
Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, 'Develi bizi sever. Biz de Develi'mizi severiz' diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu güne kadar bu hizmetleri yapan iradenin, bundan sonraki süreçte de yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Benim istediğim, Develili hemşehrilerimiz, Kayseri Belediye Başkanı'nın başını dik tutacak. Develi'ye yakışacak, yüksek oranda rekor bir oy ile 16 ilçenin içerisinde '15'i bir yana Develi bir yana' diyecek rakamları beklemem ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye arz etmem. Biz birliğin, beraberliğin sembolüyüz. Hizmet gelecek. Biz proje adamıyız. Burada emeği geçen başkanımıza teşekkür ediyorum. Develi'mize yakışanı yapacağız. Kendi ayakları üzerinde duracak Develi vaat ediyoruz, Allah'ın izniyle. Alnınızdan öpüyorum."
Başkan Büyükkılıç'a ziyareti esnasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül de eşlik etti. - KAYSERİ
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