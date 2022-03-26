Başkan Büyükkılıç Hollanda'da - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç Hollanda'da

26.03.2022 11:37
Başkan Büyükkılıç Hollanda'da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Hollanda'da Kayserili hemşehrileriyle buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Hollanda'da Kayserili hemşehrileriyle buluştu.

Cuma günü Kayseri'den yola çıkan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hollanda'nın Rotterdam kentinde Kayserili hemşehrileriyle bir araya geldi. Rotterdam'da bulunan Kayserililer Vakfı Başkanı Hasan Tekten ve Denk Partisi'nden Dordrecht Belediye Meclis Üyesi Mehmet Safrantı ile bir araya gelen Memduh Büyükkılıç ayrıca hemşehrilerinin sorunları hakkında sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büykkılıç'ın Pazartesi günü Kayseri'de olması bekleniyor. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Hollanda'da

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Kaynak: İHA

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