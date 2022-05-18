Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'ye kulak verildiğinde, tarih sizi çağırır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Anadolu'nun zengin, köklü geçmişine sahip olan Kayseri'nin asırlar süren bir birikimle oluşan kültürünün en önemli taşıyıcısı müzelerimizdir. Kayseri'ye kulak verildiğinde, tarih sizi çağırır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs tarihleri arasında Müzeler Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, "Müzeciliğin tanıtılması açısından çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Kayseri'mizin tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzelerimiz var. Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunup yaşatılmasına destek olarak, bizler de şehrin adeta kimliğini yansıtan müzelerimize yenilerini ekleyip, 'Müzeler Şehri' olarak da anılacağız" diye konuştu. Müzeler Haftası'nda Milli Mücadele Müzesi'nin ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nin muhakkak gezilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Milli Mücadele Müzesi'nde, milli mücadele ruhunu yoğun olarak hissedeceksiniz. Milli mücadele yıllarında Kayseri'de neler yaşandığını, düşmanın Kayseri civarından nasıl bertaraf edildiğini, dönemin bölgedeki kahramanlarını ve mekanlarını görerek, geçmişin nasıl günümüze yansıdığını göreceksiniz. Selçuklu Uygarlığı Müzesi de, Selçuklu Medeniyeti'ni anlatıyor. Selçuklu dönemi ve çağdaş dönemlere ait çini tabaklar, çini panolar, amuletler (muska), hayvan şeklinde kulplar, kilitler, kemer tokaları, vazolar, bilezikler, koku kapları, testiler, minber parçaları ve korkuluklar, minare parçası, mezar taşları, kandiller ağırlık ölçüleri gibi tarihi eserlerimiz var" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak Kent Müzesi'nden, Veli Altınkaya Basın Müzesi'ne, Mimar Sinan Müzesi'nden Kültepe Müzesi'ne, Paleontoloji Müzesi'nden Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ne kadar Kayseri'yi müzeler şehri yapma yolunda gayretlerinin sürdüğünü vurgulayarak, "Kayseri'de adeta müze dostları buluşacak. Kadim kent Kayseri'mizi müzeler şehri haline dönüştüren bir anlayış ile çalışmalar yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta müze çalışanlarımız olmak üzere tarihimizi koruyan ve kollayan herkesin Müzeler Haftası'nı kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ