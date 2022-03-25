Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla istişaresini sürdürüyor - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla istişaresini sürdürüyor

25.03.2022 10:52
Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla istişaresini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Burul ve beraberindeki Melikgazi ilçesi mahalle muhtarlarından oluşan heyeti kabul ederek, istişarede bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Burul ve beraberindeki Melikgazi ilçesi mahalle muhtarlarından oluşan heyeti kabul ederek, istişarede bulundu.

Gönül belediyeciliği kapsamında merkezde ve kırsalda sık sık ziyaretlerde bulunan ve muhtarlarla birebir görüşmeye özel önem veren Başkan Büyükkılıç'a, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Burul ve Melikgazi ilçesi mahalle muhtarları nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, muhtarları başkanlık makamı toplantı salonunda ağırladı. Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanları ve tüm muhtarlarla el ele, gönül gönüle hizmet ettiklerini belirterek, "Her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeye onların taleplerini dinlemeye, sürekli istişare etmeye gayret ediyoruz. Hiçbir ilçemizi, hiçbir mahallemizi ayırt etmeden, ötekileştirmeden hemşehrilerimize hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarlarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederken, muhtarlar da ilgi alakası, hizmetleri ve muhtarlara verdiği özel önemden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Büyükkılıç muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla istişaresini sürdürüyor

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Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla istişaresini sürdürüyor - Son Dakika


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