Başkan Büyükkılıç, Kayseri için hazırlanan projeleri kamuoyu ile paylaşacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pazartesi günü düzenleyeceği 'Yeni 5 Yıl Projeleri Sunum Toplantısı'nda Kayseri için hazırladıkları projelerini kamuoyu ile paylaşacak.
30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet ve yatırım dolu 5 yılı süreyi geride bıraktı. 18 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni projelerini tanıtmak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Büyükkılıç, 26 Şubat Pazartesi günü Yeni 5 Yıl Projeleri Sunum Toplantısı'nda kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Kayseri için hazırladıkları projelerini kamuoyu ile paylaşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok güçlü bir şekilde gireceklerini vurguladı. Tüm dertlerinin halka hizmet olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç; "Bizim 5 yıllık sürede tek işimiz, halka hizmet etmek olmuştur. Makamlar gelip geçici ve bizlere emanettir. Mesai kavramı gözetmeden uyum kültürü içerisinde, ortak akılla yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip Kayseri halkını kucaklayan anlayış içerisinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Büyükkılıç, 5 yıllık sürede makamında hiç oturmayarak, ilçe ilçe, mahalle mahalle ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatarak, bu süre içerisinde vizyon projelerin yanı sıra kültür, spor, eğitim, turizm, sağlık, sosyal, yerel kalkınma, ulaşım, yeşil, kentsel yenileme ve ilçe projeleri gibi 418 projeyi Kayserililere kazandırdıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ile el ele gönül gönüle, ortak aklı merkeze alarak, kadim kentin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her bir mahallesine varıncaya kadar hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Yeni hizmet döneminde yapacakları projeleri Pazartesi günü Yeni 5 Yıl Projeleri Sunum Toplantısı'nda kamuoyuna aktaracaklarını söyleyen Büyükkılıç, yeni dönemde de ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden spora kadar sosyal ve gönül belediyeciliği çerçevesinde çok özel projelerle vatandaşın karşısına geçeceklerini belirtti. - KAYSERİ
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