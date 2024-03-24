Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in 13'ncü gününde Saçmacı Camii'nde teravih sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kayserililere huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni etti.
Her zaman vatandaşlar ve esnafla buluşarak sohbet eden, onların görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'i de fırsat bilerek, teravih namazlarında mahalle mahalle gezerek, Kayserililerle kucaklaşıyor. Ramazan-ı Şerif'in 13'üncü gününde Saçmacı Camii'nde teravih namazını kılan Başkan Büyükkılıç, teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek, Ramazan'ın Kayseri'ye, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca Kayserili vatandaşlarla bir araya gelmeye özen göstereceklerini ifade ederek, tüm Kayseri halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni etti.
Vatandaşlar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, çocuklar ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı da çekindi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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