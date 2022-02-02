Başkan Büyükkılıç: "Regaib, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olsun" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kandillerimizin ilki olan Regaib Kandil'imizin maddi ve manevi sıkıntılarımızdan kurtuluşumuz için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili mesajında, "Üç ayların başlangıcı ve mübarek Ramazan ayının habercisi olan Regaib Kandil'ini tebrik ediyorum. Bu mübarek günde başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm Müslümanlara Cenab-ı Allah'tan birlik, beraberlik lütfetmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl da şükürler olsun Ramazan'ın habercisi olan Regaib Kandil'imize ulaştık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Allah hepimize Ramazan ayına ulaşmayı ve ihya etmeyi nasip etsin. Bu müstesna zaman diliminin kıymetini bilerek, Bağışlanmamız için bir fırsat olarak istiğfar, salavat-ı şerife, namaz, Kur'an-ı Kerim okumak ve sadaka vermek gibi adımlarla ihya etmemiz gereken kandillerimizin ilki olan Regaib kandilimizin maddi ve manevi sıkıntılarımızdan kurtuluşumuz için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Ramazan'ın habercisi olan Regaib ile kendimizi hazırlayalım, Ramazan'a eli boş gitmeyelim. Dolu dolu geçireceğimiz bir Regaib ve sonrasında ise üç aylar ile birlikte nihayetinde Ramazan bizleri beklemektedir. Yüce Allah'tan umduklarımıza bizi kavuşturmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaib gecesinin milletimize ve tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kılsın ve bizi Ramazan'a kavuştursun." - KAYSERİ