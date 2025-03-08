Başkan Büyükkılıç\'tan Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin kadın personellerini görev yaptıkları birimlerde ziyaret etti ve karanfil ile hediye paketi takdim ederek kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanlığı'nı da ziyaret ederek İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve kadın Kolları Teşkilatı üyelerinin Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Özel gün ve haftalarda vatandaşlarla bir araya gelmeye ve özel günlerini tebrik etmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin kadın personellerini görev yaptıkları birimlerde ziyaret etti. Kadın personellere karanfil ve hediye paketi takdim eden Başkan Büyükkılıç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Sizler belediyemizin yüz aklarısınız. Hanımefendilerin olduğu yerde nezaket olur, herkes davranışına dikkat eder" dedi.

Kadın personellerin çalıştıkları birimleri tek tek ziyaret ederek gönüllerine dokunan Başkan Büyükkılıç, "Biz sizleri seviyoruz, sağ olasınız. Hep beraber hizmet ediyoruz şehrimize. Dünya Kadınlar Günü diye bir 8 Mart gerçeği var. Gönlünüze dokunacak, ufak da olsa, böyle çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Büyükkılıç, erkek personellere de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşlerine hediye almalarını tavsiye ederken kadın personellere daha nice Dünya Kadınlar Günü'ne huzur ve sağlıkla erişmeleri temennilerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi'nin kadın personelleri de Başkan Büyükkılıç'ın nazik ziyaretleri ve hediyelerinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç'a, birimleri ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile daire başkanları eşlik etti.

Büyükkılıç ve Başkanlardan AK Kadınlara Ziyaret

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette tüm başkanlar adına Başkan Meral Koşar'a çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Değerli başkanımızın şahsında tüm hanımefendilerin gününü kutluyoruz. Sağlıklı, huzurlu nice 8 Mart'lara diyoruz" ifadelerini kullandı.

Koşar da tüm başkanlara teşekkür ederek, "Sizlerin desteği bize her zaman güç veriyor, mutlu olduk, hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Hüseyin Okandan ise hep birlikte, bu birliği, beraberliği korumaya devam edeceklerini söyledi.

Daha sonra toplantı salonunda Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, AK kadınlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi kadının elinin değdiği yerde başarı olur, bu anlayış içerisinde sizlere minnet duyuyor, dua ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ