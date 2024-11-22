Başkan Büyükkılıç'tan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Öğretmenler Günü Mesajı

Başkan Büyükkılıç\'tan Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin toplumun geleceğine olan katkılarını vurgulayarak, onların en büyük değer olduğunu belirtti.

22.11.2024 12:01  Güncelleme: 12:02
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenlerin bir toplumun geleceğine yön verdiğine dikkat çekerek, "Öğretmenlerimiz bizim her şeyimiz, en önemli değerimiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında öğretmenlik müessesesinin toplum için önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, "Bizleri yetiştiren, buralarda hizmet yapmamıza vesile olan öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum, Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. Büyükkılıç, öğretmenlerin yerinin çok ayrı ve özel olduğuna dikkat çekerek, "Öğretmenlerimiz bizim her şeyimiz, en önemli değerimiz. Annelerimiz, babalarımız, çevremiz. Adeta birer öğretmen olma anlayışı içerisinde hareket etmeliyiz. En önemlisi bizleri eğiten, yetiştiren, örnek olan her aşamadaki öğretmenlerimiz olmazsa olmazımızdır" diye konuştu. İnsan için eğitim öğretim hayatında öğretmenin derin ve etkili bir rehber olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Öğretmenlerimiz, toplumu yükseltmek adına ilim, irfan, bilim, teknoloji, ahlak, erdem ile toplumsal ve insani değerleri beyinlere ve kalplere nakış nakış işler. Öğretmenlerimiz, yolumuzu aydınlatan derin ve etkili birer rehberdir" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, öğretmenlerin her bir ferdin anne babasından sonra en fazla istifade ettiği, hiçbir zaman kurumayan pınarlar olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı büyük bir özveri, gayret ve fedakarlıkla kendi evlatları yerine koyarak iyi şekilde geleceğe hazırlarken milletimizin aydınlık geleceğini hazırlayan yolun temellerini en sağlam şekilde atıyorlar. Bu nedenle öğretmenlik kurumu ve elleri öpülesi öğretmenlerimiz toplumumuz için en saygın makam ve mevkiye sahip kişilerdir" dedi.

Öğretmenleri ilim, irfan, bilim ve teknolojinin ışığında bugünü, yarını ve geleceği kalemle inşa eden birer kahraman olarak nitelendiren Başkan Büyükkılıç, mesajında; "Toplumun ve tüm insanlığın mimarı öğretmenlerimiz, bugünü, yarını ve geleceği kalemle inşa eden birer kahramandır. İlkokuldan yükseköğrenime kadar hayatıma dokunan tüm öğretmenlerimin ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyor, bu onurlu meslekte onlara başarılar, kolaylıklar, mutluluklar ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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