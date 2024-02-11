Başkan Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Konserine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Kent Korosu Konseri'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, "İnşallah bunun bir diğer çalışmasını Kadir Has'ta yapalım, maşallah salonlara sığmıyorsunuz" dedi.
Büyükşehir belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda Mustafa Uyan'ın şefliğinde Türk Sanat Müziği Kent Korosu Konseri ücretsiz olarak gerçekleşti. Konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak, sanatseverlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile daire başkanları da eşlik etti. Konser sonrası Şef Mustafa Uyan'a kent korosu adına çiçek takdim eden Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin yüz akı kent koromuzun mensupları, değerli hemşehrilerim, sanatsever, müzik sever dostlarımızla, iki yıl aranın ardından böyle bir tabloyla karşılaştık. İnşallah bunun bir diğer çalışmasını Kadir Has'ta yapalım, maşallah salonlara sığmıyorsunuz" diye konuştu. Büyükkılıç, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam edeceklerini belirtip, kent korosu üyelerine seslenenerek, "Kent koromuzun sevdalısı hemşehrilerimiz sizleri çok seviyorlar. Ayrıca Ramazan ayına kadar her hafta mutlaka bir etkinliğimiz olacak ama kent koromuzun yeri bir başkadır" dedi.
Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konserde, Türk Sanat Müziği Kent Korosu birbirinden güzel eserler seslendirdi. - KAYSERİ
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