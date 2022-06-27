Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek Tarihi Kayseri Mahallesi'ni inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e tarihi mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri kültürünü en iyi şekilde yansıtan tarihi Kayseri evlerinin yer aldığı Kayseri Mahallesi'ne giderek, mahallede incelemeler yaptı. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e tarihi Kayseri Mahallesi hakkında bilgilendirmelerde bulunup, yapılan restore çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Mahallesi'nde yer alan konaklarda Kayseri'nin yemeklerinin, sanat eserlerinin ve Kayseri geleneklerinin görülebileceğini ifade ederek, "Tarihi Kayseri Mahallemizde o muhteşem tarihi dokusunu görebileceğimiz, aynı zamanda Kayseri'nin tatlarını yeniden keşfedeceğimiz pek çok yer var. Kayseri'nin kültürünün yansıdığı Kayseri Mahallesi'nde yeme, içme ve dinlenme mekanları da bulunuyor. Elhamdülillah burada çok güzel bir ortam var. Valimizle birlikte Kayseri'yi en iyi şekilde yansıtan tarihi mahallemizi gezerek, incelemelerde bulunduk" diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini, buraya fonksiyon kazandırma yolundaki gayretlerinin devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Tamamı hayata geçtiğinde bu bölgede hem Kayseri'nin tarihi dokusunu, eski konakları görebileceğimiz hem de buralardan gerektiğinde yeme içme, dinlenme mekanları ile buluşabileceğimiz bir güzel ortam olacak" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Kayseri'nin tarihi eserlerini gün yüzüne çıkarıp şehrin turizmine katkı sağlamak amacıyla restorasyon çalışmaları tamamlanan Kerem ile Aslı Butik Otel'ini de gezerek, incelemelerde bulundu. - KAYSERİ