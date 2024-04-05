Başkan Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi\'nde sakinlerle buluştu

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracına binerek, keyifli bir gezi yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi'ne ziyarette bulunarak, vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini de dinledi.

Büyükkılıç'ın Fadime teyze ile keyifli gezisi

Mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracı ile kendisini gezdirmek istemesi talebini de kırmayan ve araca binerek, keyifli bir gezi yapan Büyükkılıç, gezi esnasında Fadime teyze ile sıcak ve samimi sohbet de gerçekleştirdi.

Fadime isimli vatandaş, Büyükkılıç'a dua ederek, "Allah razı olsun Memduh Büyükkılıç başkanımdan, Yamula'ya göğüs gerdirdi" dedi.

Yemliha'da sıcak ve samimi bir şekilde karşılaşan Başkan Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi sakinleri ile birlikte coğrafi işaret ile tescillenen Yamula Patlıcanı heykeli önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, mahalle ziyaretinde çocuklarla da yakından ilgilendi. - KAYSERİ