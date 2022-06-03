Başkan Cabbar'dan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde anlamlı hediye - Son Dakika
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Başkan Cabbar'dan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde anlamlı hediye

03.06.2022 16:03
Başkan Cabbar'dan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde anlamlı hediye

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Develi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne 15 adet bisiklet hibe etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Develi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne 15 adet bisiklet hibe etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir, Yeşilay Develi Derneği Başkanı Ramazan Özben Şimşek ve Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Aslı Azman ile başkanlık makamında yapılan protokolle Develi Belediyesinin hibe ettiği bisikletler Yeşilay ve Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından kullanılabilecek. Develi'de çevre bilinci ve farkındalığını artırmak için her projeyi desteklediklerini belirten Cabbar, "Artan sağlık ve trafik sorunlarını azaltmanın en kestirme ve sağlıklı yolu bisiklet kullanmaktır. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle İmzaladığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyor; ilçemizden bisiklet kullanımının daha da yaygınlaşmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Cabbar'dan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde anlamlı hediye
Başkan Cabbar'dan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde anlamlı hediye

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Develi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Cabbar'dan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde anlamlı hediye - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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