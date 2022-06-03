Başkan Cabbar'dan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde anlamlı hediye

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Develi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne 15 adet bisiklet hibe etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir, Yeşilay Develi Derneği Başkanı Ramazan Özben Şimşek ve Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Aslı Azman ile başkanlık makamında yapılan protokolle Develi Belediyesinin hibe ettiği bisikletler Yeşilay ve Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından kullanılabilecek. Develi'de çevre bilinci ve farkındalığını artırmak için her projeyi desteklediklerini belirten Cabbar, "Artan sağlık ve trafik sorunlarını azaltmanın en kestirme ve sağlıklı yolu bisiklet kullanmaktır. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle İmzaladığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyor; ilçemizden bisiklet kullanımının daha da yaygınlaşmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ