Başkan Çenet, söz verdiği halı sahayı tamamlayıp öğrencilerle sahaya çıktı - Son Dakika
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Başkan Çenet, söz verdiği halı sahayı tamamlayıp öğrencilerle sahaya çıktı

Başkan Çenet, söz verdiği halı sahayı tamamlayıp öğrencilerle sahaya çıktı
26.06.2026 13:08  Güncelleme: 13:17
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Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğrencilerin halı saha talebini karşılayarak okula modern bir spor sahası kazandırdı. Açılış öncesi öğretmen ve öğrencilerle dostluk maçı yapan Başkan Çenet, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurguladı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğrencilerden gelen halı saha talebini karşılıksız bırakmadı. Verdiği sözü yerine getiren Çenet, tamamlanan sahada öğretmen ve öğrencilerle dostluk maçı yaptı.

Daha önce Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Osmaniye Devlet Bahçeli Fen Lisesi'ni ziyaret eden Başkan İbrahim Çenet'ten öğrenciler halı saha talebinde bulundu. Bunun üzerine Çenet'in talimatıyla halı saha için çalışmalara başlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla okul, modern zemini ve donanımıyla öğrencilerin güvenli ve konforlu şekilde spor yapabileceği yeni bir halı sahaya kavuştu. Açılış öncesinde sahaya çıkan Başkan Çenet, öğretmenler ve öğrencilerle dostluk maçında bir araya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada renkli görüntüler yaşandı. Centilmence geçen mücadelede kazanan ise dostluk oldu.

"Gençlerimizi ne kadar spora yönlendirebilirsek geleceğimizin de o kadar güçlü olacağına inanıyoruz" diyen Başkan Çenet, "Bundan birkaç ay önce okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi ve sevgili öğrencilerimizi ziyaret etmiştik. O ziyarette bizlerden bazı talepleri olmuştu. Çünkü burası yeni ve genç bir okul. Aynı zamanda Osmaniye'nin ve Akdeniz Bölgesi'nin seçkin eğitim kurumlarından biri. Zorlu sınav süreçlerinden geçerek başarılı öğrencilerin eğitim gördüğü bir okul. Biz de ismiyle müsemma bu okula güzel bir halı saha kazandırmış bulunuyoruz. Osmaniye Belediyesi olarak hayırlı olmasını diliyoruz. Amanos Dağları'nın eteklerinde, böylesine güzel bir ortamda öğrencilerimizin hizmetine sunulan bu tesisin okulumuza değer katacağına inanıyoruz. Okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrenci kardeşlerimize hayırlı olsun. Açılışta biz de bir gösteri maçı yaptık. Hem güzel vakit geçirdik hem de sahayı deneyimleme fırsatı bulduk. Gençlerimizi ne kadar spora yönlendirebilirsek geleceğimizin de o kadar güçlü olacağına inanıyoruz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur anlayışıyla, sporun gençlerimizi çağımızın zararlı alışkanlıklarından ve bağımlılıklarından uzak tutacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Maçın ardından konuşan öğrenciler, "Başkanımız verdiği sözü yerine getirdi. Biz de onunla maç yaptık, çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çenet, söz verdiği halı sahayı tamamlayıp öğrencilerle sahaya çıktı - Son Dakika

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