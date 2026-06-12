Aydın'a 1,5 milyar liralık yol yatırımı - Son Dakika
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Aydın'a 1,5 milyar liralık yol yatırımı

Aydın\'a 1,5 milyar liralık yol yatırımı
12.06.2026 15:07  Güncelleme: 15:08
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, Aydın genelinde hayata geçirilecek yatırımları değerlendirdiklerini belirterek, 17 ilçeyi kapsayan 1,5 milyar liralık...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, Aydın genelinde hayata geçirilecek yatırımları değerlendirdiklerini belirterek, 17 ilçeyi kapsayan 1,5 milyar liralık yol yatırımlarının detaylı şekilde ele alındığını açıkladı.

Aydın'da devam eden ve planlanan yatırımların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Toplantıda, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler masaya yatırıldı.

Başkan Özlem Çerçioğlu, toplantıda özellikle 17 ilçede gerçekleştirilecek toplam 1,5 milyar lira tutarındaki yol yatırımlarının kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Vatandaşların ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen projelerin planlama ve uygulama süreçlerinin ele alındığını belirten Çerçioğlu, yatırımların en hızlı ve verimli şekilde tamamlanması konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca yapımında yüzde 50 seviyesine ulaşılan Yeni Dört Yol Köprülü Kavşağı Projesi ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni kavşak projeleri de değerlendirildi. Kent içi ulaşımı rahatlatması hedeflenen projelerin son durumları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde hizmete alınması planlanan AYBAN Projesi'nin detaylarının da görüşüldüğü toplantıda, projenin ikinci etabına ilişkin çalışmalar da ele alındı.

Aydın'ın 17 ilçesinde eşit ve adil hizmet anlayışıyla yatırımların sürdüğünü belirten Çerçioğlu, şehre kazandırılan ve kazandırılacak projelerde desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Çerçioğlu, Aydın'a hizmet etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımların hayata geçirilmeye devam edeceğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'a 1,5 milyar liralık yol yatırımı - Son Dakika

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