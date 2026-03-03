Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
03.03.2026 10:32  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydınımıza değer katacak hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydınımıza değer katacak hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Çerçioğlu, Aydın'a değer katacak projeleri kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çerçioğlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Milletvekilimiz Seda Sarıbaş ile birlikte ziyaret ettik. Kentimiz için yeni projeler üretmeye ve Aydınımıza değer katacak hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza kentimize olan ilgileri ve sonsuz destekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Çerçioğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Son Dakika

“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:59:50. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.