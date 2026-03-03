Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydınımıza değer katacak hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Çerçioğlu, Aydın'a değer katacak projeleri kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çerçioğlu açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Milletvekilimiz Seda Sarıbaş ile birlikte ziyaret ettik. Kentimiz için yeni projeler üretmeye ve Aydınımıza değer katacak hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza kentimize olan ilgileri ve sonsuz destekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN