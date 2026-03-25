Başkan Çetinkaya'dan miniklere yerel yönetim dersi
Başkan Çetinkaya'dan miniklere yerel yönetim dersi

Başkan Çetinkaya\'dan miniklere yerel yönetim dersi
25.03.2026 12:38  Güncelleme: 12:39
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya Şehit Ercan Hırçın İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek yerel yönetimler hakkında öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Sınıfta gerçekleşen programda Başkan Çetinkaya, belediyelerin görev alanları, şehirlerin yönetimi ve yerel yönetimlerin toplum hayatındaki rolü hakkında bilgiler paylaştı. Öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayan Çetinkaya, çocukların bilinçli ve meraklı yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çetinkaya, yerel yönetim anlayışında vatandaşla kurulan güçlü iletişimin önemine dikkat çekerek, "Şehrimizi yönetirken en büyük gücümüz, hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül bağıdır. Bugün burada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelmek, onların sorularını dinlemek ve yerel yönetimleri anlatmak bizim için çok kıymetli. Küçük yaşta kazanılan bu bilinç, yarının daha güçlü ve duyarlı toplumunu inşa edecektir" ifadelerini kullandı.

Eğitime her zaman öncelik verdiklerini vurgulayan Çetinkaya, çocukların akademik olduğu kadar sosyal ve toplumsal konularda da bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona ererken, okul yönetimi ve öğretmenler Başkan Çetinkaya'ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Advertisement
