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Başkan Çiftçi, POMEM'i kazanan gençleri ağırladı - Son Dakika

Başkan Çiftçi, POMEM'i kazanan gençleri ağırladı

12.11.2021 13:16
Başkan Çiftçi, POMEM'i kazanan gençleri ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin açtığı BESYO ve POMEM kurslarında sınavlara hazırlanan ve mülakatı geçerek polis olmaya hak kazanan gençleri ağırladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin açtığı BESYO ve POMEM kurslarında sınavlara hazırlanan ve mülakatı geçerek polis olmaya hak kazanan gençleri ağırladı.

Belediyenin 27. Dönem Polislik Sınavları için açtığı BESYO ve POMEM kurslarında hazırlanan ve mülakatta başarılı olan gençler, Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu ve eğitmenlerle birlikte Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim alacak 8 gençle sohbet eden Başkan Çiftçi, 8 aylık eğitim sonrası polis olacak gençlere başarılar diledi. Gençlerin her alanda başarılı ve iyi bir meslek sahibi olmaları için çalıştıklarını söyleyen Başkan Çiftçi, "En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Bizler, ülkemizin gücü ve geleceği olan gençlerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Belediye olarak gençleri her alanda geleceğe hazırlıyoruz. Belediye bünyesinde açtığımız ücretsiz kurslarla gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Çiftçi, POMEM'i kazanan gençleri ağırladı
Başkan Çiftçi, POMEM'i kazanan gençleri ağırladı
Başkan Çiftçi, POMEM'i kazanan gençleri ağırladı

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Bünyamin Çiftçi, Polis, POMEM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çiftçi, POMEM'i kazanan gençleri ağırladı - Son Dakika


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