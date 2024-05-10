Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Anneler Günü'nü Kutladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Anneler Günü\'nü Kutladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, annelerin değerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, annelerin her gün sevilmeli ve hatırlanmalı olduğunu belirtti. Ayrıca, Kocasinan Belediyesi olarak annelere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını ve projelerini onlar için gerçekleştirdiklerini ifade etti.

10.05.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, anneler gününü kutladı. Yaşanan her günün ve her anın anneler günü tadında olması gerektiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; dinimizin ve kültürümüzün anneye verdiği değerin önemine dikkat çekerek, "Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve kıymetini bilelim" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Anneler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: "Örf ve geleneğimizden aldığımız öğretiyle hem de yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında annelerimizin bizdeki yeri sadece bir gün değil, yılın 365 günü hatırlanmaya layıktır. Hepimiz bir annenin evladıyız. Yüce dinimiz, Ayet-i Kerime'de 'Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu' buyrulmuştur. Bu sebepledir ki, Peygamber Efendimiz de "Cennet anaların ayaklarının altındadır" diyerek anneye saygıyı emretmiştir. Henüz doğmadan bizler için fedakar olan annelerimiz yaşamları boyunca aynı hassasiyetler bizlerin üzerinde varlıklarını hissettirmektedir. Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve hatırlayalım. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de annelerimize pozitif ayrıcalık tanıyor ve birçok projelerimizi onlar için yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve hürmetlerimi sunarım." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kültür, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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