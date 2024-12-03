Başkan Çolakbayrakdar, Rabia'ya Akülü Araç Hediye Etti - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar, Rabia'ya Akülü Araç Hediye Etti

Başkan Çolakbayrakdar, Rabia\'ya Akülü Araç Hediye Etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Rabia Yağmur'u ziyaret ederek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Akülü araç hediye eden Başkan, Rabia'nın mutluluğuna ortak oldu.

03.12.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Mimarsinan Mahallesi'nde oturan 24 yaşındaki Rabia'yı evinde ziyaret ederek, akülü araç hediye etti. Tek başına yürüyemediğini ve hep babasının sırtında taşınarak dışarı çıktığını belirten Rabia Yağmur, en büyük hayali olan kendi başına dışarı çıkmayı, bundan sonra akülü araç sayesinde gerçekleştireceğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a dualar ederek teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahalle'de ikamet eden Yağmur ailesinin misafiri oldu. Kas Hastası 24 yaşındaki Rabia'ya 'Senin için geldim' diyen Başkan Çolakbayrakdar, onunla bir süre sohbet edip, çok istediği akülü aracı hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Rabia, sevincini Başkan Çolakbayrakdar ile paylaştı. Uzun yıllardır dışarı çıkarken babasının desteğine ihtiyaç duyan Rabia Yağmur, akülü araç sayesinde kendi başına dışarı çıkacağını belirterek, "Bu akülü araç, en büyük hayalimi gerçekleştirmemi sağladı. Artık kendi başıma dışarı çıkabileceğim için çok mutluyum. Başkanımıza dualar ediyorum" dedi. Ardından ilk defa kendi imkanıyla dışarı çıkıp, markette alışveriş yapan Rabia Yağmur, Başkan Çolakbayrakdar'a dualar etti.

Rabia Yağmur'un mutlu anına şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Rabia'nın hayalini gerçekleştirmek bizim için bir onurdu. Kendisine hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.

'Rabia'nın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur' diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Rabia kardeşimizin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir. 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle bütün engelli kardeşlerime sağlıklı sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rabia ve ailesiyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde engellilere hizmet veren ve tamamen elektrikli olan Engelsiz Nakil Aracı, yolda kalan veya herhangi bir nedenle evden çıkamayan engellilerin akülü araçlarını alarak, istedikleri noktalara teslim ediyor. Kocasinan Belediyesi'nin engellilere yaptığı tüm hizmetlerden son derece memnun kalan Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Eftal Özkartal ise engelliler için yapılan çalışmalara ve hizmetlere teşekkür ederek, "Engellilere yönelik çalışmalarınızı ve hizmetlerinizi takdirle karşılıyoruz. Engelli kardeşlerimize gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar, Rabia'ya Akülü Araç Hediye Etti - Son Dakika

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