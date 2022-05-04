Başkan Demir'den bayram ziyaretleri - Son Dakika
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Başkan Demir'den bayram ziyaretleri

04.05.2022 14:04
Başkan Demir'den bayram ziyaretleri

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir eşi Zuhal Demir ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir eşi Zuhal Demir ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu. Karşılarında Başkan Demir ve eşini gören ev sahipleri oldukça mutlu oldu.

Başkan Demir, her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramında ev ziyaretlerinde bulunmayı ihmal etmedi. Hane halklarının bayramlarını tebrik eden Başkan Demir ile eşi Zuhal Demir, çocuklarla yakından ilgilenip onlara özel hediyeler verdi. - ARDAHAN

Başkan Demir'den bayram ziyaretleri
Başkan Demir'den bayram ziyaretleri
Başkan Demir'den bayram ziyaretleri
Başkan Demir'den bayram ziyaretleri
Başkan Demir'den bayram ziyaretleri
Başkan Demir'den bayram ziyaretleri

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Ramazan Bayramı, Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir'den bayram ziyaretleri - Son Dakika


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