Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi - Son Dakika
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Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi

07.04.2022 11:58
Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve ekibi kentin farklı noktalarında meydana gelen su baskınlarını yerinde inceledi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve ekibi kentin farklı noktalarında meydana gelen su baskınlarını yerinde inceledi.

Gün içerisinde etkili olan sağanak yağış sonrası dağlarda biriken karlar aniden eriyince asfalt yollar zarar gördü.

Aniden yağdı, asfalt yollar zarar gördü

Nisan ayının gelmesiyle birlikte havaların yumuşadığı Ardahan bugün birdenbire bastıran yağmura teslim oldu. Karların hızlıca erimesine yol açan sağanak yağış sebebiyle İnönü ve Halil Efendi mahallelerinin yanı sıra Devlet Hastanesi civarındaki asfalt yollar tahrip oldu. Başkan Demir, çalışma arkadaşlarıyla beraber hemen su baskınlarının yaşandığı adreslere koştu. Olay yerinde bulunan basın mensuplarına gelinen son durum hakkında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, şunları söyledi:

"Olası sel riskine karşı tedbirli olalım"

"Şükür can ve mala gelen herhangi bir zarar yok. Ancak yollarımız bozuldu. Başta hastane yolu olmak üzere üç önemli yolumuz su altında. Çünkü kent son yılların en çok kar yağışını gördü. Karla karışık yağışların üç gün daha sürmesini bekliyoruz. Bugün de bu manzara ile karşılaştık. Olabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmasını istiyorum. Ekiplerimiz de sahada sürekli teyakkuz halinde olacaklardır." - ARDAHAN

Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi
Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi
Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi
Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi
Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi
Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi

YORUMLAR
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Faruk Demir, Ardahan, Nisan, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir su baskınlarına karşı sahaya indi - Son Dakika


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