Başkan Demirçalı, Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi\'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek mahalle sakinlerine yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla buluştu. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya, talep ve önerileri bizzat yerinde öğrenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Demirçalı, mahalle sakinlerine yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Demirçalı, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Mahalle esnafını tek tek gezen Başkan Demirçalı, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerken, vatandaşlarla ve çocuklarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Yüreğir Belediyesi olarak mahallelerde belirlenmiş olan periyotlar çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Demirçalı, "Yüreğir Belediyesi olarak 107 mahallemizde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz ve devam eden çalışmalarımızı vatandaşlarımıza anlatıyor, onlardan gelen talep ve önerileri bizzat yerinde dinliyoruz. Hemşehrilerimizin çalışmalarımızdan memnun olması ve memnuniyetlerini bizlere aktarması bizi oldukça mutlu ediyor" dedi. - ADANA