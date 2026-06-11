Sungurlu’nun imar planı onaylandı

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin geleceğini şekillendirecek Revizyon İmar Planı'nın ilgili tüm bakanlıklardaki onay süreçlerinin tamamlandığını açıkladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, revizyon imar Planındaki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili tüm bakanlıklardaki onay süreçlerinin tamamlandığını ifade eden Başkan Dere, planın Sungurlu'nun büyüme vizyonuna yön verecek önemli bir adım olduğunu belirterek, yeni yatırım alanlarının oluşmasına katkı sağlayacağını, sanayi, ticaret, konut ve sosyal yaşam alanlarının planlı şekilde büyümesine imkan tanıyacağını söyledi.

Sürece destek verenlere teşekkür eden Başkan Dere, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, bakan yardımcılarına, ilgili genel müdürlüklere, bürokratlara, milletvekillerine ve il müdürlerine şükranlarını sundu.

Revizyon İmar Planı'nın Sungurlu'nun gelecek nesillerine bırakılacak güçlü bir şehir vizyonunun temel taşı olduğunu vurgulayan Başkan Dere, plan sayesinde ilçenin büyümesinin daha sağlıklı, planlı ve sürdürülebilir bir zeminde ilerleyeceğini belirterek, "Sungurlumuzu her alanda daha ileriye taşımak, marka şehir hedefimize ulaşmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM