Sungurlu’nun imar planı onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sungurlu’nun imar planı onaylandı

Sungurlu’nun imar planı onaylandı
11.06.2026 17:23  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin geleceğini şekillendirecek Revizyon İmar Planı'nın ilgili tüm bakanlıklardaki onay süreçlerinin tamamlandığını açıkladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin geleceğini şekillendirecek Revizyon İmar Planı'nın ilgili tüm bakanlıklardaki onay süreçlerinin tamamlandığını açıkladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, revizyon imar Planındaki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili tüm bakanlıklardaki onay süreçlerinin tamamlandığını ifade eden Başkan Dere, planın Sungurlu'nun büyüme vizyonuna yön verecek önemli bir adım olduğunu belirterek, yeni yatırım alanlarının oluşmasına katkı sağlayacağını, sanayi, ticaret, konut ve sosyal yaşam alanlarının planlı şekilde büyümesine imkan tanıyacağını söyledi.

Sürece destek verenlere teşekkür eden Başkan Dere, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, bakan yardımcılarına, ilgili genel müdürlüklere, bürokratlara, milletvekillerine ve il müdürlerine şükranlarını sundu.

Revizyon İmar Planı'nın Sungurlu'nun gelecek nesillerine bırakılacak güçlü bir şehir vizyonunun temel taşı olduğunu vurgulayan Başkan Dere, plan sayesinde ilçenin büyümesinin daha sağlıklı, planlı ve sürdürülebilir bir zeminde ilerleyeceğini belirterek, "Sungurlumuzu her alanda daha ileriye taşımak, marka şehir hedefimize ulaşmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Muhsin Dere, Belediye, Sungurlu, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sungurlu’nun imar planı onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Güldehen Yılmaz Güldehen Yılmaz:
    imar planı deyince hep aynı şeyler oluyor, yatırımcılar gelecek falan derler ama asıl önemli olan insanların yaşadığı yer düzgün olması, sanayi ticaret konut falan güzel de yeşil alan trafikasyon altyapı bunları düşünmüş müler acaba 0 0 Yanıtla
  • Cemile Çiğdem Çelik Cemile Çiğdem Çelik:
    vay be çok güzel olmuş galiba böyle planlı büyüme iyi mi kötü mü bilmem ama bi umut vardır herhalde 0 0 Yanıtla
  • Şafak Kor Şafak Kor:
    sungurluya da bi soluk aldırdılar nihayet imar planı onaylandı da bakalım şu işler yürür mü 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 18:06:54. #7.13#
SON DAKİKA: Sungurlu’nun imar planı onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.