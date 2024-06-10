Başkan Deviren: Gemlik Halk Market ve Aşevi kapanmayacak - Son Dakika
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Yerel

Başkan Deviren: Gemlik Halk Market ve Aşevi kapanmayacak

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Aşevi ve Halk Market'in kapatılacağı söylentilerine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Deviren, hizmetin devam edeceğini ve daha verimli hale getirileceğini belirtti.

10.06.2024 17:46
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Başkan Deviren: "Gemlik Halk Market ve Aşevi kapanmayacak"

BURSA - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Aşevi ve Halk Market'in kapatılacağı söylentilerine ilişkin açıklama yaptı. Gemlik Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Deviren "Halk Market ve Aşevi'ni kapatmıyoruz, daha verimli hale getiriyoruz" dedi.

Başkan Deviren, aşevinde önce kanalizasyon ve temizlik problemleri yaşandığını, Gemlik Belediyesi tarafından gerekli tamirat ve temizlik işlerinin yaptırıldığını, böyle bir girişimde sağlık ve verimlilik açısından kontrolün belediyede olması gerektiğini söyledi. Osmangazi Belediyesi'nde hizmete sunulan Halk Lokantası'nı örnek veren Deviren, hizmetin devam edeceğini, ihtiyaç sahiplerinin buradan ücretsiz faydalanacağını, tesisin isminin ise Kamil Beki Halk Lokantası olacağını müjdeledi.

Halk Market hakkında da açıklama yapan Başkan Deviren, hizmetin Halk Büfeler üzerinden devam edeceğini, burada da nezih ve temiz bir Halk Lokantası hizmete sunacaklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Deviren: Gemlik Halk Market ve Aşevi kapanmayacak - Son Dakika

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