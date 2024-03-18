Başkan Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi'nin altyapı sorunlarını çözüyor - Son Dakika
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Yerel

Başkan Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi'nin altyapı sorunlarını çözüyor

Başkan Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi\'nin altyapı sorunlarını çözüyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Paşaalanı'nın alt yapı sorununu yüzde 70 oranında çözdüklerini açıkladı. Orkan, gelecek dönemde yapılacak çalışmalarla su baskınlarından etkilenen evleri kurtaracaklarını belirtti.

18.03.2024 10:58  Güncelleme: 11:13
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Vatandaş ziyaretlerini sürdüren Başkan Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi'nin altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Orkan, "Paşaalanı'nın alt yapı sorununu yüzde 70 oranında çözdük. Eskiden Paşaalanı'nda göle dönen bölge gibi çoğu bölgede şu anda sel baskını yaşanmıyor" dedi.

Orkan, "Paşaalanı'nın alt yapı sorununu yüzde 70 oranında çözdük"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala vatandaşla temaslarını sürdürüyor. Paşaalanı Üçpınaryolu Caddesi'nde esnaf ve kahvehaneleri ziyaret eden Orkan, "Biz 2021 yılında 3,5 milyon TL para harcayarak Paşaalanı'nın alt yapı sorununu yüzde 70 oranında çözdük. Hala eksiklerimiz, yetişemediğimiz yerler var. Buraları da inşallah yeni dönemde tamamlayacağız" dedi.

"Evlerimizi su baskınlarından kurtaracağız"

Önümüzdeki dönemde Paşaalanı'nda alt yapı çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Orkan, "Göreve geldiğimizde yağmur biraz fazla yağdığında Paşaalanı Mahallesi'nde su baskınları yaşanıyordu. Bu bölgemizde yağmur suyu alt yapısıyla ilgili sorun vardı. Biz 2021 yılında 3,5 milyon TL para harcayarak Paşaalanı'nın alt yapı sorununu yüzde 70 oranında çözdük. Çoğu bölgede şu anda sel baskını yaşanmıyor. Hala eksiklerimiz, yetişemediğimiz yerler var. Buraları da inşallah yeni dönemde tamamlayacağız. Yunus Emre Caddesi ve 241. Sokak'taki alt yapı çalışmaları da inşallah Nisan-Mayıs ayı gibi başlayacak. Ben Paşaalanı'nın alt yapısının yüzde 70'ini yenilediysem, geri kalanını da ben yaparım. Eskiden yağmur yağdığında bin evi su basıyorsa bunların 600-700'ü Karesi bölgesinde olurdu. Şimdi ise bu oran tersine döndü ve 300-400'ü bizim bölgemizde. Yeni yapılacak çalışmalarla birlikte o evlerimizi de su baskınlarından kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Dinçer Orkan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Dinçer Orkan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi'nin altyapı sorunlarını çözüyor - Son Dakika

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